البنتاغون: ضرباتنا في العراق رد على إصابة 3 جنود أمريكيين

وقال البنتاغون في بيان إن "الضربات الأميركية كانت ردا على سلسلة هجمات ضد موظفين أميركيين في العراق وسوريا من قبل جماعات تدعمها إيران".وأضاف أن "الضربات الأميركية استهدفت ثلاث منشآت تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها في العراق"، بحسب البيان.كما أعلن البنتاغون إصابة 3 جنود أميركيين في هجوم شنه مسلحون مدعومون من إيران، على قاعدة أربيل الجوية في العراق.