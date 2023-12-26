خلال 2023.. العراق يتصدر لائحة البلدان العربية في السياحة إلى تركيا

ورغم ذلك، فان السياحة العراقية إلى تركيا انخفضت بنسبة 13%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، وفقا للبيانات التي تابعتها السومرية نيوز.والسياحة السعودية إلى تركيا تأتي في المرتبة الثانية بعد العراقيين الذين بلغ عددهم 987 ألف سائح في الأشهر الـ11 الأولى من العام، فيما بلغ عدد السياح العرب 4 ملايين، ما يمثّل 9% من إجمالي السياح الذين زاروا تركيا خلال تلك الفترة.