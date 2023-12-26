هجوم بصواريخ يستهدف سفينة بالقرب من الحديدة اليمنية

وقالت الهيئة في مذكرة أن "السفينة وطاقمها بخير".وفي وقت سابق ذكرت الهيئة أن "سفينة مبحرة قبالة ساحل اليمن أبلغت اليوم الثلاثاء عن رصد انفجارين في البحر الأحمر، بعد قليل من رصد طائرتين مسيرتين".وقالت الهيئة إن "الانفجارين وقعا على بعد خمسة أميال تقريبا من السفينة في موقع بالبحر الأحمر يبعد حوالي 50 ميلا بحريا عن ميناء الحديدة على الساحل الغربي لليمن".فيما لم يتم الكشف عن هوية السفينة أو تفاصيل الشحنة على متنها أو وجهتها أو المكان الذي أبحرت منه.وقالت الهيئة إن "السفينة على اتصال بقوات التحالف ووردت تقارير عن سلامتها وسلامة طاقمها. وتردد أن السفينة تواصل رحلتها".يأتي هذا بعد أسبوع من إعلان الولايات المتحدة عن مبادرة أمنية بحرية متعددة الجنسيات في البحر الأحمر ردا على هجمات يشنها الحوثيون على السفن.وتهاجم جماعة الحوثي سفنا تجارية منذ تشرين الأول في حملة تقول إنها للتضامن مع الفلسطينيين في قطاع غزة الذي تحاصره إسرائيل.وقالت الجماعة إنها "تستهدف السفن التي تربطها صلات بإسرائيل وتلك المتجهة إلى إسرائيل، محذرة شركات الشحن من التعامل مع الموانئ الإسرائيلية. وأوقفت عدة خطوط شحن عملياتها عبر البحر الأحمر بسبب الهجمات، وحولت الرحلات بدلا من ذلك إلى طريق رأس الرجاء الصالح.وتعهد الحوثيون "بمواصلة هجماتهم حتى توقف إسرائيل الحرب وهددوا بمهاجمة السفن الحربية الأميركية إذا تم استهداف الجماعة المسلحة نفسها".