أكثر مسارات الطيران ازدحاما في العالم لعام 2023.. هل بينها العراقي؟

وأصدرت شركة معلومات السفر OAG قائمتها السنوية لأكثر مسارات الطيران الدولية ازدحامًا في العالم.وتستند هذه البيانات بشكل كامل إلى عدد المقاعد المباعة على الرحلات الجوية طوال عام 2023.وقد تم شراء 4.9 مليون مقعد في المسار الأكثر ازدحامًا، من العاصمة الماليزية كوالالمبور إلى سنغافورة. وتحظى الرحلة، التي تستغرق ما يزيد قليلا عن ساعة واحدة، بشعبية كبيرة بين المسافرين الذين يفضلون السفر بين البلدين المتجاورين جوا، بدلا من استقلال السيارة.باستثناء مسار واحد يربط بين نيويورك ولندن عبر شمال المحيط الأطلسي، تقع غالبية المسارات الأكثر ازدحامًا في آسيا والشرق الأوسط.وتشير شركة OAG إلى أن رحلة من مطار جون إف كينيدي الدولي إلى هيثرو كان مسار الرحلة الوحيد في المراكز العشرة الأولى الذي ارتفعت سعته الإجمالية منذ عام 2019.وتهيمن آسيا أيضًا على تصنيف أكثر الخطوط الجوية المحلية ازدحامًا، حيث تحتل اليابان الصدارة.واحتلت الرحلات الجوية التي تربط مركز طوكيو ووجهات العطل الشهيرة فوكوكا (مركز رئيسي لعشاق الطعام وبوابة إلى كوريا الجنوبية)، وسابورو (محبوبة الرياضات الشتوية)، وأوكيناوا (المعروفة باسم "هاواي اليابان") في المركز الثاني والثالث والسابع على التوالي.وفي الوقت ذاته، ربط عدد قليل من المسارات الأكثر ازدحامًا المدن الكبرى في البلدان الأكبر، مثل الصين (بكين وشانغهاي) وأستراليا (ملبورن وسيدني).وكان هناك أيضًا عدد قليل من المسارات خارج العشرة الأوائل التي استدعتها OAG. ولم يكن المسار الجوي الداخلي الأكثر ازدحاما في الولايات المتحدة من نيويورك إلى لوس أنجلوس، بل كان من هونولولو إلى كاهولوي في هاواي، ويربط بين جزيرتي أواهو وماوي. وفي المجمل، تم بيع 3.6 مليون مقعد على طول هذا المسار، رغم أنه من غير الواضح ما إذا كانت الحرائق المدمرة في ماوي قد ساهمت في انخفاض عدد التذاكر المباعة في نهاية عام 2023.وكانت الرحلة القصيرة داخل كاليفورنيا من سان فرانسيسكو إلى لوس أنجلوس حلّت بالمرتبة الأولى في الولايات المتحدة عام 2019، لكنها تراجعت إلى المركز السادس في عام 2023.مطار كوالالمبور الدولي إلى مطار شانغي سنغافورةمطار القاهرة الدولي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدةمطار هونغ كونغ الدولي إلى مطار تايوان تاويوان الدولي في تايبيهمطار إنتشون الدولي في سيؤول إلى مطار كانساي الدولي في أوساكامطار إنتشون الدولي في سيؤول إلى مطار ناريتا الدولي في طوكيومطار دبي الدولي إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياضمطار سوكارنو هاتا الدولي في جاكرتا إلى مطار شانغي سنغافورةمطار جون إف كينيدي الدولي إلى مطار لندن هيثرومطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك إلى مطار شانغي سنغافورةمطار سوفارنابومي الدولي في بانكوك إلى مطار إنتشون الدولي في سيؤول.