الجنسية الأوروبية.. الدول الأسهل والأصعب في منح هويتها بالقارة العجوز

وكشفت مجلة "تايم أوت" المختصة بأخبار السياحة والسفر عن قائمة، عن أكثر دول أوروبا سهولة في الحصول على جنسيتها، وأيضا الدول الأكثر صعوبة في منح الجنسية للأجانب.والقوائم للدول من النوعين، كشفت عنها دراسة أجرتها شركة الهجرة الكندية CanadaCIS، والتي احتوت بعد نشرها على بحث يكشف عن أي من دول أوروبا أكثر سهولة في الحصول على جنسيتها، والدول الأكثر صعوبة، وذلك بعد أن عملت الشركة على تحليل بيانات أوروبية تتعلق بالهجرة في الفترة بين عام 2009 و 2021.والدراسة نتج عنها الكشف عن معدلات نسب نجاح الوافدين على الدول الاوروبية في الحصول على الجنسيات، من غير الأوروبيين.وجاءت دولة السويد في الصدارة، بقائمة أسهل دول أوروبا في الحصول على جنسيتها، كون نسبة قبول منحة جنسيتها لغير الأوروبيين ترتقي لـ 9.3%، أعلى من ضعف متوسط القبول بمنح الجنسيات على مستوى دول الاتحاد الاوروبي.وعلى النقيض، تصدرت قائمة أصعب دول أوروبا في منح جنسيتها لغير الأوروبيين، دولة إستونيا، التي تبلغ نسبة قبول منح الجنسية به لـ 0.6% من المتقدمين.القائمة الكاملة لأسهل وأصعب الدولوفيما يلي أولا القائمة الكاملة لأسهل دول أوروبا في منح جنسيتها لغير الاوروبيين، وبعد السويد متصدرة الترتيب، تأتي النرويج في المركز الثاني.وفي المركز الثالث تأتي هولندا، ثم البرتغال في المركز الرابع، وفي المركز الخامس، تأتي أيسلندا، ثم أيرلندا في المركز السادس.وفي المركز السابع تأتي رومانيا، ثم المملكة المتحدة في المركز الثامن، ومن بعدها في المركز التاسع تأتي بلجيكا، وفي المركز العاشر فنلندا.ثانيا، أصعب دول أوروبا في منح جنسيتها لغير الأوروبيين، تأتي في الصدارة إستونيا، ثم في المركز الثاني لاتيفيا، من بعدها في المركز الثالث تأتي التشيك.وفي المركز الرابع تأتي ليتوانيا، ثم في المركز الخامس تأتي النمسا، وفي المركز السادس تأتي دول ليختنشتاين.في المركز السابع تأتي سلوفاكيا، ثم سلوفينيا في المركز الثامن، وفي المركز التاسع تأتي ألمانيا، ثم في المركز العاشر الدنمارك.