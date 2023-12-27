إيران: عمليات طوفان الأقصى كانت ثأراً لاغتيال "سليماني" في العراق

وأشار المسؤول الذي كان يتحدث صباح اليوم الاربعاء الى الصحفيين، أفادت به وكالة فارس الإيرانية، الى استشهاد المستشار الإيراني "رضي موسوي" في سوريا قائلا: ان التصدي لأعداء الأمن لايزال مستمرا، حيث كان هذا النهج قائما منذ اليوم الاول لانتصار الثورة الاسلامية، فيما ترى قوات حرس الثورة الاسلامية أن واجبها الذي كان الحفاظ على هذه الثورة، يجب أن يستمر أيضا.وشدد شريف على أن موسوي كان يتولى مهمة تقوية ودعم محور المقاومة، موضحا أن اخوانه ورفاقه لا ينتابهم أي قلق من مواصلة نهجه أبدا، وذلك لأن نهجه لن يتوقف اذ شاهد الجميع أن المقاومة بعد استشهاد قاسم سليماني شهدت المزيد من المواجهات أمام الصهاينة، وستستمر هذه المقاومة في المستقبل أيضا.وأكد أن موسوي ادخر تجارب جيدة في مجال تجهيز المقاومة في مواجهة الكيان الصهيوني، اضافة الى دعمه الكبير الذي قدمه للدبلوماسية الخارجية للجمهورية الاسلامية الايرانية، مبينا: عندما حاولت عصابة داعش اسقاط الحكومة السورية وتساعد الصهاينة، سجل شهيدنا الغالي دورا كبيرا الى جانب أبطال جبهة المقاومة، حيث أن الأبطال الذين يقاومون الصهاينة حاليا قد استفادوا من دور هذا الشهيد البار.واعتبر، اغتيال موسوي في سوريا بأنه ناجم عن الهزائم المتكررة التي تكبدتها قوات الكيان الصهيوني في غزة، ورأى أن الصهاينة انما لجأوا الى ارتكاب هذه الجريمة البشعة للتخلص من المشاكل التي يواجهونها، وحرس الثورة الاسلامية يعرف سبب الاغتيال.وكان الجيش الأمريكي قد نفّذ عملية اغتيال قاسم سليماني بضربة صاروخية قرب مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير/ كانون الثاني عام 2020.وأدت العملية، التي اغتيل فيها أيضا أبو مهدي المهندس، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي في العراق، إلى تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران.