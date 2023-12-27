ترقب شديد.. انتخابات ستؤثر على عالم الطاقة في 2024

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
عشرين
من
09:45 AM
الى
10:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
نجم برشلونة على رادار ناديين أحدهما عربي
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
نتائج انتخابات
مجالس المحافظات 2023
تابع السومرية
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477424-638392723939077805.png
ترقب شديد.. انتخابات ستؤثر على عالم الطاقة في 2024
دوليات
2023-12-27 | 06:11
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
333 مشاهدة
السومرية نيوز- دوليات
يراقب المحللون والقطاعات المهتمة بالشأن النفطي العالمي، التطورات المتوقعة في عام 2024، التي ستشهد تنظيم انتخابات في الولايات المتحدة وروسيا وفنزويلا، وهي ثلاث دول مهمة في عالم الطاقة، حيث تعد هذه السنة من اهم الاعوام الانتخابية منذ عقود من الزمن.
وذكر تقرير نشرته منصة "أويل برايس"، وترجمته السومرية نيوز، ان العام الجديد لن يجلب قيادة جديدة إلى مواقع الطاقة الرئيسية حول العالم فحسب، بل سيجلب أيضًا تطورات مؤثرة في الفترة التي تسبقه.
فمن روسيا إلى فنزويلا والولايات المتحدة، ومع المفاجأة التي تم الكشف عنها بالفعل في الأرجنتين، تُعَد هذه السنة واحدة من أهم الأعوام الانتخابية منذ عقود من الزمن.
روسيا: 15-17 مارس 2024
يبذل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كل ما في وسعه من أجل ترشحه للرئاسة في مارس/آذار من العام المقبل، ولتحقيق هذه الغاية، تم احتجاز أليكسي نافالني، الناقد البارز للكرملين والشخصية المعارضة الأكثر نفوذاً في البلاد والناشط في مكافحة الفساد، في مكان سري خلال الأسبوعين الماضيين.
وفيما يتعلق بالحرب في أوكرانيا، يظل من غير الواضح ما إذا كان بوتن قد نجح في أن ينقل إلى عامة الناس أن هذا انتصار بأي حال من الأحوال، أو ماذا يعني ذلك بالنسبة للاقتصاد الروسي أو نفوذ روسيا في الساحة السوفييتية السابقة.
واعتبر التقرير انه لا شك أن فوزه لن يصدم الأسواق ولن يؤثر كثيراً على أسعار النفط والغاز، التي حسبت منذ فترة طويلة أي علاوة قد يحصل عليها بوتين، ومع ذلك، فإن هزيمة بوتين من شأنها أن تعكر صفو الأسواق بسبب الكم الهائل من عدم اليقين الذي قد يجلبه ذلك.
ويبين انه لا يبدو أن بوتين البالغ من العمر 71 عاماً قد ضعف بشكل كبير بسبب تمرد فاغنر الفاشل في وقت سابق من هذا العام؛ وقد أظهر الهجوم المضاد الذي شنته أوكرانيا علامات المماطلة؛ وعلى الرغم من أن الاقتصاد قد لا يكون قوياً بسبب المجهود الحربي، إلا أن آلة الدعاية تعمل بكامل قوتها لتوصيل رواية مختلفة.
وبالنسبة للنفط، فإن ذلك سوف يعني المزيد من الوضع الراهن المتمثل في الحرب في أوكرانيا والعقوبات الغربية والحد الأقصى للأسعار، وهو ما سوف يصبح ببساطة هو القاعدة.
فنزويلا – 2024
وتوصل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى اتفاق مع واشنطن لتخفيف مؤقت للعقوبات المفروضة على النفط الفنزويلي. وكان الاتفاق ينص على إجراء انتخابات حرة ونزيهة، وأنه لن يحاول إحباط مشاركة المعارضة.
وكانت خطوته الأولى هي إصدار أوامر اعتقال بحق عدد من شخصيات المعارضة، بما في ذلك زعيم الجمعية الوطنية السابق خوان غوايدو وموظفي المرشحة الرئاسية المعارضة ماريا كورينا ماتشادو.
وتزامن ذلك مع إجراء استفتاء على ضم منطقة إيسيكويبو الغنية بالنفط في غيانا والتي تشكل نحو ثلثي أراضي البلادk وبينما أجرت غويانا وفنزويلا محادثات منذ ذلك الحين وتعهدتا بالامتناع عن المواجهة العسكرية بشأن هذه المسألة، فإن مادورو يائس، ومن وجهة نظر داخلية، فهذه مسرحية تهدف إلى التحايل على الانتخابات من خلال تصعيد الأمور إلى مستوى يسمح له بإعلان حالة الطوارئ.
ومن شأن حالة الطوارئ أن تسمح له بإلغاء الانتخابات. وسوف يتصرف الغرب ببطء لأن الصين وروسيا ستدعمان مطالب فنزويلا وسيسعى الغرب إلى تجنب أي مواجهة فعلية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
دوليات
اقتصاد
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
في بغداد.. غلق مداخل ومخارج حي بعد اشتباكات مسلحة
أمن
41.73%
16:09 | 2023-12-25
في بغداد.. غلق مداخل ومخارج حي بعد اشتباكات مسلحة
16:09 | 2023-12-25
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
اقتصاد
21.85%
02:21 | 2023-12-26
ارتفاع أسعار صرف الدولار في أسواق العراق اليوم
02:21 | 2023-12-26
بضمنهم مدنيون.. الحكومة تعلن حصيلة الضحايا النهائية للقصف الأمريكي في بابل
سياسة
20.19%
03:00 | 2023-12-26
بضمنهم مدنيون.. الحكومة تعلن حصيلة الضحايا النهائية للقصف الأمريكي في بابل
03:00 | 2023-12-26
بينها "مترو بغداد".. مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسة اليوم
سياسة
16.23%
11:43 | 2023-12-26
بينها "مترو بغداد".. مجلس الوزراء يصدر قرارات عدة خلال جلسة اليوم
11:43 | 2023-12-26
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ١٧٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-27
ناس وناس
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ١٧٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-27
بالمختزل
بدعة الاستقرار .. اصطفافات تبتلع المقاعد ورسائل مفخخة نحو القواعد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-26
بالمختزل
بدعة الاستقرار .. اصطفافات تبتلع المقاعد ورسائل مفخخة نحو القواعد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-26
جات بالليل
اغنية 2023 - 26-12-2203
14:00 | 2023-12-26
جات بالليل
اغنية 2023 - 26-12-2203
14:00 | 2023-12-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-26
العراق في دقيقة
العراق في الدقيقة - 26-12-2023 | 2023
12:00 | 2023-12-26
العراق في دقيقة
العراق في الدقيقة - 26-12-2023 | 2023
12:00 | 2023-12-26
Morning Live
فرط الحركة عند الاطفال - الحلقة ١٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-26
Morning Live
فرط الحركة عند الاطفال - الحلقة ١٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-26
صباحكم أحلى مع سلمى
احتفالية الاذاعة بحصولها على المرتبة الثانية - 26-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-26
صباحكم أحلى مع سلمى
احتفالية الاذاعة بحصولها على المرتبة الثانية - 26-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-26
Celebrity
الموهوب قيس صبح - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-25
Celebrity
الموهوب قيس صبح - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-25
رحال
هور الحمّار الغربي، قضاء الجبايش - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-23
رحال
هور الحمّار الغربي، قضاء الجبايش - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-23
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ١٧٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-27
ناس وناس
شارع الرشيد في بغداد - الحلقة ١٧٥ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-27
بالمختزل
بدعة الاستقرار .. اصطفافات تبتلع المقاعد ورسائل مفخخة نحو القواعد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-26
بالمختزل
بدعة الاستقرار .. اصطفافات تبتلع المقاعد ورسائل مفخخة نحو القواعد! - الحلقة ٣٧ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-26
جات بالليل
اغنية 2023 - 26-12-2203
14:00 | 2023-12-26
جات بالليل
اغنية 2023 - 26-12-2203
14:00 | 2023-12-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-26
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٦ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-26
العراق في دقيقة
العراق في الدقيقة - 26-12-2023 | 2023
12:00 | 2023-12-26
العراق في دقيقة
العراق في الدقيقة - 26-12-2023 | 2023
12:00 | 2023-12-26
Morning Live
فرط الحركة عند الاطفال - الحلقة ١٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-26
Morning Live
فرط الحركة عند الاطفال - الحلقة ١٧٨ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-26
صباحكم أحلى مع سلمى
احتفالية الاذاعة بحصولها على المرتبة الثانية - 26-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-26
صباحكم أحلى مع سلمى
احتفالية الاذاعة بحصولها على المرتبة الثانية - 26-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-26
Celebrity
الموهوب قيس صبح - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-25
Celebrity
الموهوب قيس صبح - الحلقة ٤٢ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-25
رحال
هور الحمّار الغربي، قضاء الجبايش - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-23
رحال
هور الحمّار الغربي، قضاء الجبايش - الحلقة ٢٨ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-23
اسرار الفلك
من ٢٣ الى ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
02:00 | 2023-12-23
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتوقع نجاح العراق باعتماد بطاقات الدفع الالكتروني؟
نعم
نعم
لا اعتقد
لا اعتقد
الأمر يحتاج إلى وقت
الأمر يحتاج إلى وقت
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.