الليرة التركية تهوي مجدداً لمستويات قياسية

وتراجعت الليرة 0.2 بالمئة إلى 29.3985 مقابل الدولار بحلول الساعة 1142 بتوقيت غرينتش بعدما لامست أدنى مستوى لها على الإطلاق عند 29.40 أمام العملة الأميركية.وعدلت الحكومة عن سياستها تماما منذ إعادة انتخاب الرئيس رجب طيب أردوغان في مايو وتخلت عن سياسة غير تقليدية تتمثل في خفض أسعار الفائدة.وانخفضت الليرة بعد ذلك انخفاضا حادا في الصيف مع تخفيف السلطات قبضتها على العملة قبل أن تتباطأ وتيرة الانخفاضات في الأشهر الأخيرة من العام.