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حمله صدام عندما كان مختبئا.. وفاة "غاستون جلوك" مخترع المسدس الذي يحمل اسمه
دوليات
2023-12-28 | 04:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,613 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
توفي صانع المسدس النمساوي غاستون غلوك عن عمر يناهز 94 عاما بعد أن أحدث ثورة في الأسلحة باستخدام عياراته البلاستيكية الصغيرة، حسبما أعلنت شركته يوم الأربعاء.
وقام غلوك بتطوير المسدس الشهير في الثمانينيات، عندما كان الجيش النمساوي يبحث عن سلاح جديد ومبتكر. حتى ذلك الحين، كانت شركة غلوك تصنع السكاكين العسكرية والسلع الاستهلاكية بما في ذلك قضبان الستائر.
قام غلوك بتجميع فريق من خبراء الأسلحة النارية وتوصل إلى غلوك 17، وهو مسدس نصف آلي خفيف الوزن مصنوع إلى حد كبير من البلاستيك. التصميم الثوري – بإطار مصنوع من بوليمر عالي القوة يعتمد على النايلون والشريحة المصنوعة من المعدن فقط – تغلب على مخططات العديد من الشركات الأخرى وحصل على العقد مع مجموعته الناشئة.
حقق السلاح الذي تم تجميعه بسهولة نجاحًا عالميًا، حيث اكتسب النمساوي أتباعًا مخلصين بين الشرطة والجيش في جميع أنحاء العالم.
وتمت الإشارة إلى Glock في العديد من الأفلام وأغاني الراب، بما في ذلك “Protocol” للمخرج سنوب دوج و"Da Glock" للمخرج Wu-Tang Clan.
وعثر جنود أمريكيون على الرئيس العراقي السابق صدام حسين مختبئا ومعه مسدس غلوك في حفرة بالأرض عام 2003. وقد قدموا فيما بعد هذا السلاح للرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش.
واجه غلوك انتقادات من المدافعين عن السيطرة على الأسلحة الذين اشتكوا من أنه شاع استخدام الأسلحة القوية وجعل من السهل إخفاءها وحمل المزيد من الذخيرة.
كان غلوك نفسه منعزلاً، ونادرًا ما كان يجري مقابلات، وكان يتجنب النقاشات العامة. وفي عام 2000، رفض الانضمام إلى مصنعي الأسلحة الآخرين في التوقيع على اتفاق طوعي للسيطرة على الأسلحة مع الولايات المتحدة.
وفي سن السبعين، نجا من محاولة اغتيال عندما استأجر وسيط استثماري كان يدير أصوله مصارعًا سابقًا لمهاجمته بمطرقة مطاطية، حسبما استمعت إليه المحكمة.
وقال المحامون إن غلوك شكك في الطريقة التي يدير بها الوسيط شؤونه وسافر جوا إلى لوكسمبورغ لمواجهته. وتعرض لسبع ضربات في الرأس لكنه صد الاعتداء. وتم سجن الوسيط تشارلز إيويرت والمهاجم جاك بيشير.
وانتهى زواجه البالغ من العمر 49 عامًا من هيلجا جلوك بالطلاق في عام 2011، ودخل الزوجان في معركة قانونية طويلة بشأن النفقة. وبعد فترة وجيزة، تزوج من زوجته الثانية، كاثرين، التي تصغره بأكثر من 50 عامًا.
كان يمتلك قصرًا مطلاً على البحيرة ومركزًا لرياضات الفروسية على أحدث طراز في مقاطعة كارينثيا، حيث كان المشاهير يحضرون الحفلات.
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