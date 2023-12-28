زلزال يضرب محافظة ملاطيا التركية

وحسب إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، فقد تم تسجيل زلزال بقوة 4.6 درجة عند الساعة 12.34، وكان مركزه منطقة يشيل يورت في ملاطيا.



وتحدد أن الزلزال كان على عمق 17.3 كيلومترا تحت الأرض. وأفيد بأنه لم تشهد أي حالة سلبية جراء الزلزال الذي شعر به سكان المقاطعات المحيطة أيضا.