الشارقة تمنع احتفالات رأس السنة تضامناً مع غزة وتتوعد المخالفين

وقال البيان إن شرطة الشارقة تناشد الجميع من مؤسسات وأفراد التعاون معها والالتزام، منوهة بأنها سوف تتخذ كافة الإجراءات القانونية حيال من يخالف التعليمات، وتؤكد أن "التضامن الإنساني ثقافة وفكر مترسخ تنتهجه إمارة الشارقة".والشارقة هي الإمارة الوحيدة في دولة الإمارات أعلنت تعلن منع الاحتفال بليلة رأس السنة تضامناً مع أهالي غزة.