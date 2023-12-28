ميقاتي يطالب فرنسا بالضغط على إسرائيل بشأن العدوان على جنوب لبنان

واعتبر ميقاتي أنه "من شأن هذا التمادي في الاعتداءات أن يدخل لبنان في مواجهة شاملة قد تطال كل دول المنطقة" بحسبما جاء في بين صادر عن رئاسة مجلس الوزراء اللبناني".وطلب ميقاتي من الجانب الفرنسي "الضغط على إسرائيل لوقف انتهاكاتها المتمادية" وفق البيان.وفي وقت سابق من اليوم الخميس، شن الطيران الحربي الإسرائيلي 3 غارات جوية مستهدفا منطقة خلة وردة عند أطراف بلدة عيتا الشعب الحدودية جنوب لبنان.يأتي ذلك، بينما أعلن حزب الله اللبناني أن "غارة إسرائيلية استهدفت منزلا أمس في بنت جبيل جنوب لبنان أدت إلى مقتل أحد عناصره، في حين أفادت وسائل إعلام رسمية بمقتل اثنين من أقاربه معه أيضا، يحملان الجنسية الأسترالية، وأن الحزب رد بإطلاق صواريخ نحو إسرائيل".ومنذ اندلاع الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة، يتبادل الجيش الإسرائيلي وحزب الله القصف بشكل يومي عبر الحدود. ويعلن الحزب استهداف نقاط ومواقع عسكرية غالبيتها بصواريخ مضادة للدروع، بينما تؤكد إسرائيل أنها ترد بقصف جوي ومدفعي على بنى تحتية للحزب.