دوي انفجارات في سماء دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بسماع دوي انفجارات في سماء العاصمة السورية دمشق.

كما أشارت الوكالة إلى أن "وسائط الدفاع الجوي السورية تتصدى لأهداف معادية في محيط دمشق".



وقالت مصدر عسكري سوري في بيان: "حوالي الساعة 05: 23 من مساء اليوم نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفا بعض النقاط في المنطقة الجنوبية وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت معظمها، واقتصرت الخسائر على الماديات".

وكانت وكالة "تسنيم" الإيرانية أفادت في وقت سابق من الأسبوع الجاري بمقتل القائد العسكري البارز في حرس الثورة الإيراني رضي موسوي، جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة السيدة زينب بدمشق .



وذكر مصدر عسكري سوري بوزارة الدفاع في الأسبوع الأخير من شهر نوفمبر، بأن الطائرات الإسرائيلية نفذت هجوما جويا بالصواريخ من اتجاه هضبة الجولان استهدفت فيه مطار دمشق الدولي ما أدى إلى خروجه من الخدمة.