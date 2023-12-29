تركيا.. اعتقال 32 مشتبها خططوا لاستهداف السفارة العراقية

جاء ذلك في عملية مشتركة بين جهاز الاستخبارات والأمن التركيين، الجمعة، بحسب ما علمته الأناضول من مصادر أمنية.وجاءت العملية بعد حصول الاستخبارات على معلومات تفيد باعتزام المدعو مجبل الشويهي الملقب بـ "أبو يقين العراقي" مسؤول ما يسمى بـ "شؤون الاستخبارات" لدى "داعش"، ومحمد خلاف إبراهيم الملقب بـ "أبو ليث"، تنفيذ هجمات ضد كنائس ومعابد يهودية في تركيا.كما حصلت الاستخبارات التركية على معلومات تفيد بتحضيرات يقوم بها المدعو إيهاب إلاني الملقب بـ "عبد الله الجميلي"، لتنفيذ هجوم على السفارة العراقية بالعاصمة أنقرة.وعلى إثر ذلك، أطلقت الاستخبارات التركية عملية مع قوات الأمن متزامنة في 9 ولايات تركية، فجر الجمعة.وأسفرت العملية عن توقيف الإرهابيين الثلاثة، إلى جانب 29 آخرين على صلة بهم.وضبطت السلطات خلال العملية وثائق ومستندات تابعة للتنظيم الإرهابي.