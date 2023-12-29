بايدن: على الكونغرس إتخاذ خطوات طارئة لمنع روسيا من محو أوكرانيا

وقال بايدن في بيان: "ما لم يتخذ الكونغرس خطوات طارئة في السنة المقبلة، لن نتمكن من الاستمرار في إرسال الأسلحة وأنظمة الدفاع الجوي الحيوية التي تحتاجها أوكرانيا لحماية شعبها"، داعيا الكونغرس الى التحرك "من دون أي تأخير إضافي".وتعرقل المعارضة الجمهورية في مجلس الشيوخ الأميركي طلباً قدّمه البيت الأبيض لإقرار حزمة مساعدات طارئة بقيمة 106 مليارات دولار تستفيد منها بالدرجة الأولى أوكرانيا وإسرائيل.وشنت روسيا صباح الجمعة سلسلة من الضربات على عدد من المدن الأوكرانية من بينها العاصمة كييف مستخدمة "عددا غير مسبوق من الصواريخ" ما أسفر عن سقوط 30 قتيلا و160 جريحا في أحدث حصيلة.وقال الرئيس الأوكراني فولويمير زيلينسكي على منصة إكس: "اليوم، "استخدمت روسيا كل أنواع الأسلحة تقريبا في ترسانتها".وأفاد سلاح الجو الأوكراني أنه "تم إطلاق 158 صاروخا ومسيرة على أوكرانيا دُمر منها 114".