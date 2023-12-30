تفوهت بكلمات "ساخنة".. مقابلة مع ملكة جمال العراق حول زيارتها الجيش الاسرائيلي

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
بعد التحري
من
09:45 AM
الى
10:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
دوي انفجارات في سماء دمشق
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2023 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-477643-638395279103419604.png
تفوهت بكلمات "ساخنة".. مقابلة مع ملكة جمال العراق حول زيارتها الجيش الاسرائيلي
دوليات
2023-12-30 | 05:09
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,754 مشاهدة
السومرية نيوز-دوليات
اجرت قناة 12 الإسرائيلية، مقابلة مع ملكة جمال العراق السابقة سارة عيدان، والمرشحة الآن لانتخابات الكونجرس الأمريكي لعام 2024، فيما شنت هجوما على العراق وفلسطين، وقالت ان أمريكا الان هي بلدها الوحيد، معتبرة ان ماقامت به حماس لايتعلق بتحرير فلسطين بل بالذبح والقتل، وذلك عقب اجرائها جولة في مناطق المستوطنات المدمرة في محيط غزة، في إظهار للتضامن مع الدولة اليهودية على غرار زيارتها السابقة التي تسببت بإلغاء جنسيتها العراقية في 2019.
في مقابلة مع القناة 12، أوضحت عيدان، التي تترشح لتمثيل الدائرة الثلاثين للكونغرس في كاليفورنيا ، أنها اضطرت إلى إظهار حقيقة ما حدث لـ "منكري 7 أكتوبر" بين عشرات الآلاف من متابعيها على وسائل التواصل الاجتماعي - معظمهم من العراقيين.
وقالت إنها تشعر بالغثيان عندما تسمع الطلاب في الجامعات الأمريكية يقولون إن هجوم حماس كان بمثابة عمل من أعمال الدفاع عن النفس.
وأضافت عيدان: "أريدهم أن يروا الرعب الذي سبب الحرب على غزة، العالم يصرخ "فلسطين حرة" ولم يكن الأمر يتعلق أبداً بتحرير فلسطين، الأمر لا يتعلق بتحرير فلسطين، بل بقتل عائلات بريئة وحرقها أحياء، هذا لا يحرر فلسطين، هذا إرهاب”.
ولدى عيدان تجربة سابقة في عام 2008، عندما كانت في الثامنة عشرة من عمرها، بعد أن علمت نفسها اللغة الإنجليزية عندما كانت لاجئة في سوريا بسبب الحرب في العراق، عرضت خدماتها كمترجمة للقوات الأمريكية في العراق، أثناء خدمتها العسكرية، ساعدت القوات الأمريكية في قتال "حركة حماس" التي تم تشكيلها في العراق في ذلك الحين، وهي جماعة منفصلة عن منظمة حماس الفلسطينية.
ويمثل مقاطعة كاليفورنيا التي تترشح لها عيدان حاليًا الديموقراطي المؤيد لإسرائيل آدم شيف، الذي سيخلي المقعد من أجل الترشح لمجلس الشيوخ الأمريكي في عام 2024.
وأضافت: "الأمر لا يتعلق بإسرائيل فقط، لقد ضاع العراق بالفعل، لقد خسرت العراق لصالح النظام الإيراني والإسلاميين المتطرفين، ولم أستطع العيش هناك أبدًا، لذا فإن الولايات المتحدة هي بيتي الوحيد وأحتاج إلى حماية منزلي، وللأسف، عندما يتعلق الأمر بالشرق الأوسط، أشعر أنهم ليس لديهم خبرة، ويتم إخبارهم بما يجب أن يقولوه".
وكانت أثارت المرشحة العراقية لملكة جمال الكون لعام 2017 ضجة دولية بعد أن التقت والتقطت صورة شخصية مع ملكة جمال إسرائيل أدار غاندلسمان في لاس فيغاس، وعلقت عليها: "السلام والحب من ملكة جمال العراق وملكة جمال إسرائيل". ويظل الثنائي صديقين مقربين، وقد التقيا هذا الأسبوع في ساحة الرهائن في تل أبيب خلال رحلة عيدان الثالثة إلى إسرائيل.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
السومرية نيوز تنشر النتائج النهائية للانتخابات المحلية (المقاعد)
مجالس المحافظات 2023
53.57%
14:12 | 2023-12-28
السومرية نيوز تنشر النتائج النهائية للانتخابات المحلية (المقاعد)
14:12 | 2023-12-28
المالية تصدر توجيها جديدا لموظفيها
محليات
16.42%
08:37 | 2023-12-28
المالية تصدر توجيها جديدا لموظفيها
08:37 | 2023-12-28
شاهد بالفيديو.. عشرات الدبابات على سريع القادسية باتجاه المنطقة الخضراء
أمن
16.06%
00:23 | 2023-12-29
شاهد بالفيديو.. عشرات الدبابات على سريع القادسية باتجاه المنطقة الخضراء
00:23 | 2023-12-29
بيوت فخمة وسيارات فارهة… خمسة أبراج ستمتلك الكثير من المال في سنة 2024
خاص السومرية
13.94%
04:55 | 2023-12-29
بيوت فخمة وسيارات فارهة… خمسة أبراج ستمتلك الكثير من المال في سنة 2024
04:55 | 2023-12-29
المزيد
أحدث الحلقات
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Morning Live
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
Morning Live
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
ناس وناس
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28
ناس وناس
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء - 28-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء - 28-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-28
الأكثر مشاهدة
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣٠ ك١ الى ٥ ك٢ ٢٠٢٤ | 2024
02:00 | 2023-12-30
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
Biotic
الدوخة والصداع اثناء الجلوس في السيارة - الحلقة ٣٦ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-29
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
فن نيوز
المطربة دينا المصري - الحلقة ١٧ | الموسم 2
14:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
Dayane & The City
أجدد صيحات الموضة لعام 2024 - الحلقة ٢٢ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢٩ كانون الأول ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-12-29
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
علناً
نتائج الانتخابات والطعن بها - الحلقة ٣١ | الموسم 2
15:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 28-12-2023 | 2023
11:30 | 2023-12-28
Morning Live
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
Morning Live
الالعاب الفردية رياضات منسية - الحلقة ١٨٠ | الموسم 2
05:00 | 2023-12-28
ناس وناس
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28
ناس وناس
منطقة الصناعة القديمة نينوى…ايمن الموصل - الحلقة ١٧٦ | الموسم 6
04:00 | 2023-12-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء - 28-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-28
صباحكم أحلى مع سلمى
ادم وحواء - 28-12-2023 | 2023
02:30 | 2023-12-28
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
إستفتاء
هل تتوقع نجاح العراق باعتماد بطاقات الدفع الالكتروني؟
نعم
نعم
لا اعتقد
لا اعتقد
الأمر يحتاج إلى وقت
الأمر يحتاج إلى وقت
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.