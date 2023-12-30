حريق بشجرة "كريسماس" يشعل فتيل ازمة في لبنان

وسكب مجهولون البنزين على الشجرة الكائنة في ساحة كنيسة مارجاورجيوس في مدينة الميناء الساحلية، قبل أن يضرموا النيران فيها لتحترق كليًا.وهرعت عناصر الأمن إلى محل الواقعة، وشرعت جهات التحقيق في فحص كاميرات المراقبة بحسب ما نقله موقع قناة "الجديد" اللبنانية.وتعتبر هذه الواقعة مكررة في ظرف أسبوع بطرابلس، وفيها تمكنت الجهات الأمنية من ضبط الجناة.ووصفت قيادات مجتمعية ومدنية الواقعة الأخيرة بأنها "مشبوهة وجبانة".