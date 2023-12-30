حقيقة مقتل 11 عنصراً من الحرس الثوري في سوريا

وقال المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني رمضان شريف، إن "المعلومات لا أساس لها من الصحة"، وذلك في بيان نقلته وسائل الإعلام الإيرانية.ويأتي ذلك بعد انتشار أنباء عن مقتل 11 عنصرا من الحرس الثوري في غارة جوية إسرائيلية الخميس على دمشق.