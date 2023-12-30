انفجارات قوية تهز مدينة أوكرانية

وقعت انفجارات قوية في مدينة خاركوف في شرق أوكرانيا، اليوم السبت، بحسب ما ذكرت صحيفة "سترانا" الأوكرانية.



ولم تضف الصحيفة أي تفاصيل عن الانفجارات.



ويعمل نظام التنبيه الجوي في مناطق دنيبروبتروفسك ونيكولايف وبولتافا وسومي وخاركوف وتشيركاسي.



وفي وقت سابق، أكدت وزارة الدفاع الروسية أن كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية، مشيرة إلى أن الهجوم لن يمر دون رد.