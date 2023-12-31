40 صاروخا وضحايا عراقيون.. ماذا حدث في سوريا خلال الساعات الماضية؟

السومرية نيوز-سياسة



شهدت الأراضي السورية خلال الـ24 ساعة الماضية، تطورات مثيرة من قصف وهجمات متبادلة بين الفصائل المسلحة والقوات الامريكية، وباشتراك الطائرات الإسرائيلية أيضا.

*قصف اسرائيلي







حيث يشير المرصد السوري لحقوق الانسان في تقرير اطلعت عليه السومرية نيوز، الى سقوط 23 ضحية، باستهداف جوي يرجح أنه إسرائيلي، حيث تتوزع جنسيات هذا العدد من الضحايا الى 5 من جنسيات سورية، و18 من جنسيات غير سورية هم: 4 من “حزب الله”، و6 عراقيين، و8 إيرانيين، قتلوا جميعا بضربات جوية بعد منتصف ليل الجمعة – السبت، حيث نفذت طائرات إسرائيلية غارات على نقاط تابعة للفصائل في المربع الأمني الإيراني قرب دوار الهجانة، ونقاط في الفوج 47 في بادية مدينة البوكمال، بالإضافة إلى قافلة تابعة للفصائل بعد دخولها الأراضي السورية قادمة من العراق، ومقرات وشحنة عسكرية ومستودع للذخيرة وآليات في مدينة البوكمال وريفها قرب الحدود السورية – العراقية.

أمريكا ترد على مهاجمتها بـ40 صاروخا



وفي حادث منفصل، دوت انفجارات في مدينة الميادين قرب الحدود السورية-العراقية، ناجمة عن صواريخ أطلقتها قوات “التحالف الدولي” في محيط المدينة وبالقرب من قلعة الرحبة، كما نفذت طائرات حربية أمريكية غارتين على موقعين للفصائل المسلحة في جبل العمال والمطار القديم في مدينة ديرالزور، دون ورود معلومات عن حجم الأضرار، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.



وجاء ذلك، بعد تعرض قاعدتين أمريكيتين لهجوم مزدوج بالصواريخ والطائرات المسيرة أطلقتها الفصائل، حيث دوت انفجارات في قاعدتين أمريكيتين بريف دير الزور، ناجمة عن هجوم برشقات صاروخية وطائرات مسيرة أطلقتها المجموعات الموالية لإيران، على قاعدتي حقل العمر النفطي وحقل كونيكو للغاز بريف دير الزور.

وسقط قرابة 40 صاروخ داخل القاعدتين وخارجهما، فيما حاولت الدفاعات الأرضية التابعة لـ”التحالف الدولي” التصدي للهجوم الأعنف منذ الحرب الإسرائيلية على غزة، دون ورود معلومات عن خسائر بشرية.