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مصر تمنع سفر من هو دون سن الـ18 إلا بتصريح "حكومي"
دوليات
2023-12-31 | 03:06
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
941 مشاهدة
السومرية نيوز – دوليات
أعلنت شركة "طيران مصر" أنها ستبدأ تنفيذ التعليمات بمنع سفر القاصرين دون سن الـ18 دون تصريح صادر عن الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية اعتبارا من مطلع العام الجديد 2024.
جاء ذلك في بيان نشرته مصر للطيران على صفحتها بفيسبوك، ورد فيه: "تنويه هام.. وفقًا للتعليمات الصادرة من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لجميع شركات الطيران العاملة في جمهورية مصر العربية، فقد تقرر اعتبارا من 1 يناير 2024 عدم السماح للقُصَّر أقل من 18 عامًا بالسفر خارج مصر إلى أي وجهة أخرى دون ذويهم".
وتابعت: "في حالة سفر القاصر أقل من 18 عامًا بمفرده، يجب عليه الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال التابعة للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية".
وأوضحت: "فيما يتعلق بالفرق الرياضية الحاصلة على قرار من وزارة الشباب والرياضة (مع ضرورة وجود ختم النسر لجمهورية مصر العربية)، يمكنها السفر دون الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصالات، أما الفرق الرياضية التي تحمل خطابًا من اتحاد اللعبة يجب الحصول على إذن مسبق من إدارة الاتصال".
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