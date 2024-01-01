انهيار محور مروري يتسبب بمقتل واصابة عدة عمال في مصر (صور)

وذكرت الوسائل انه "تلقت السلطات المصرية بلاغا بانهيار جزء من محور الفريق كمال عامر بالجيزة وسقوط ضحايا".وانتقلت قوة أمنية لموقع الحادث حيث تبين مصرع عامل يدعى محمود عبدالنبي، وإصابة 5 آخرين تم نقلهم جميعا إلى المستشفى.كما كشفت التحقيقات "تسبب سائق رافعة في وقوع الحادث، حيث تم ضبطه، وباستجوابه أكد أنه أثناء قيامه تثبيت الكمر الخرساني انفصل وسقط على العمال".من جانبه، تفقد محافظ الجيزة موقع الحادث واستمع من الشركة المنفذة لظروفه وملابساته.وأكدت قيادات الشركة "اتخاذ جميع إجراءات الأمن والسلامة بمحيط مواقع العمل، مشيرين إلى أن الحادث لم يؤثر على السلامة الإنشائية للمحور".كما كلف المحافظ مدير مديرية الشؤون الصحية بتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية اللازمه للمصابين حتى تمام شفاؤهم ومغادرتهم للمستشفى.يشار إلى أن محور الفريق محور كمال عامر في الجيزة، هو جسر يمتد بطول 12 كيلومترا ليربط بين مناطق كثيرة بمحافظتي القاهرة والجيزة.