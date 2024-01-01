مخاطر التسونامي.. اليابان تصدر اوامراً بإجلاء 100 ألف شخص

وتم إجلاء حوالي ألفي شخص فعليا حتى الآن في مقاطعتي إيشيكاوا ونيغاتا، ويتواجدون في مراكز إيواء خاصة، وحياتهم ليست في خطر.ولا يزال الساحل الغربي الياباني بأكمله معرضا لخطر حدوث تسونامي.وضربت أكبر الأمواج، التي وصل ارتفاعها إلى 5 أمتار، المنطقة الساحلية في الساعات الأولى بعد الهزات الأرضية. ومع ذلك، لا تزال سلسلة من الهزات الارتدادية للزلزال مستمرة في المنطقة، والتي تنطوي على موجات تسونامي أضعف ولكنها لا تزال خطيرة.وتم تسجيل 29 زلزالا في الساحل الغربي لليابان في منطقة محافظتي إيشيكاوا ونيغاتا خلال ساعتين فقط اليوم الاثنين، وفقا لتحليل وكالة "نوفوستي" لإحصاءات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.