حصيلة ضحايا زلزال اليابان ترتفع الى 24 شخصا

وذكرت وكالة "كيودو" اليابانية، أن الزلزال الذي بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر تسبب في أضرار هيكلية واسعة النطاق وحرائق في مدينة واجيما في محافظة إيشيكاوا، حيث أعاق استمرار الهزات الارتدادية والركام على الطرق عمليات الإنقاذ.كما تم رفع التحذيرات من حدوث تسونامي والتي تغطي مناطق واسعة على طول بحر اليابان صباح اليوم الثلاثاء، بعد أن ضربت أعلى موجة يبلغ ارتفاعها حوالي 1.2 متر ميناء واجيما الليلة الماضية.وقال مسؤولون في محافظة إيشيكاوا إن الحرائق التهمت أكثر من 200 مبنى في منطقة واجيما بوسط البلاد، لكن فرص انتشارها بشكل أكبر ضئيلة.وأوضح فوميو كيشيدا رئيس الوزراء الياباني "من الصعب للغاية على المركبات دخول المناطق الشمالية من شبه جزيرة نوتو"، مضيفا أن الحكومة المركزية تنسق شحن إمدادات الإغاثة باستخدام السفن.. مضيفا أن نحو ألف من أفراد قوات الدفاع الذاتي يشاركون في عمليات الإنقاذ والإغاثة.وكان مركز الزلزال على بعد حوالي 30 كيلومترا شمال شرق /واجيما/ وعلى عمق مؤقت 16 كيلومترا، مسجلا 7 درجات كحد أقصى على مقياس شدة الزلازل في البلاد، وفقا لوكالة الأرصاد الجوية اليابانية.