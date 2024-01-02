تفاصيل جديدة تخص عملية اغتيال "العاروري" في بيروت

وأكد هنية في كلمة له، اغتيال اثنين من قادة كتائب القسام، الذراع العسكرية لحماس، في الضربة، هما سمير فندي وعزام الأقرع، إضافة الى أربعة كوادر آخرين في الحركة هم محمود زكي شاهين ومحمد بشاشة ومحمد الريس وأحمد حمودويتولى فندي وكنيته أبو عامر، مسؤول العمل العسكري لحركة حماس في جنوب لبنان، وفي تموزالماضي، أعلنت إحدى القنوات العبرية أن جهاز الشاباك الإسرائيلي أدرجه على قائمة الاغتيالات.فيما يتولى أقرع وهو أسير محرر وأحد مبعدي مرج الزهور، الملف العسكري للحركة في الخارج، وكان آخر ظهور لاسمه لدى الإعلام الإسرائيلي في تشرين الأول 2022، حين ادعى بأنه التقى معتقلاً فلسطينياً مفرجا عنه، في الخارج، وخططا للعمل على اختراق شبكة الاتصالات الإسرائيلية سلكوم.وأكدت حركة "حماس" اغتيال العاروري واثنين من قادة كتائب "القسام" في انفجار مساء اليوم الثلاثاء، في منطقة المشرفية في ضاحية بيروت الجنوبية، جراء استهداف مسيرة إسرائيلية مكتبا لحركة "حماس" هناك.