هزة أرضية بقوة 4.6 درجة تضرب إندونيسيا

وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية بأن مركز الهزة كان على بعد 201 كيلومتر من الإقليم، وعلى عمق 10 كيلومترات.ولم ترد حتى الآن أي تقارير تفيد بوقوع خسائر مادية أو بشرية جراء الهزة.وفي 31 ديسمبر الماضي، ضربت هزة أرضية بلغت قوتها 4.8 درجة على مقياس ريختر، إقليم جاوة الغربية بإندونيسيا، ما دفع السكان إلى الفرار من منازلهم وألحقت أضرارا بالمباني دون وقوع إصابات.وتقع إندونيسيا على ما يسمى "حلقة النار في المحيط الهادئ"، وهي منطقة ذات نشاط زلزالي مرتفع تقع فوق صفائح تكتونية متعددة.وفي نوفمبر 2022، توفي أكثر من 300 شخص بعد أن ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة بلدة سيانجور في إقليم جاوة الغربية.