Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اغتيال مسؤول محلي وثلاثة أعضاء في "حزب الله" جنوب لبنان
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

متواجدون في إقليم كردستان.. إيران تطالب العراق بتسليمها 38 شخصاً

دوليات

2024-01-03 | 06:00
متواجدون في إقليم كردستان.. إيران تطالب العراق بتسليمها 38 شخصاً
3,011 مشاهدة

السومرية نيوز – دوليات

رأى أمين لجنة حقوق الانسان ومساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران كاظم غريب ابادي أن بلاده هي "احدى أكبر ضحايا الإرهاب"، مشيراً الى أن طهران طالبت بغداد تسليمها 38 شخصاً متواجداً في اقليم كردستان.

على هامش الجلسة الرابعة لمحاكمة العناصر والقيادات الرئيسية لمنظمة خلق، اعتبر غريب ابادي أن "الإرهاب من الجرائم الكبرى التي ترتكب بدعم من بعض الدول التي تدعي المطالبة بحقوق الإنسان في العالم".

وأوضح أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية من أكبر ضحايا الإرهاب، وقد استشهد حتى الآن 23 ألف شخص بريء نتيجة الأعمال الإرهابية، و17 ألف منهم استشهد على يدي زمرة خلق الارهابية"، حسب قوله.

في اشارة الى انعقاد محاكمة منظمة خلق، نوّه مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران الى أن "الغرض من إنشاء هذه المحكمة هو تحقيق العدالة"، لافتاً الى انه "يجب اتخاذ الإجراءات القانونية والقضائية للتعامل مع أعمال الجماعات الإرهابية، لأن هذه الجماعات تتظاهر بجرائمها الإرهابية تحت ستار العمل السياسي وكأنها أنشطة حقوقية والتي ينبغي فضحها".

وأضاف غريب ابادي انه "من الأهداف المهمة لإقامة المحكمة هو جعل الأدلة والتوثيق عن الجرائم التي ترتكبها الجماعات الإرهابية متاحة للدول والمنظمات الدولية"، مؤكداً على "ضرورة استخدام القدرات القانونية والقضائية لمحاكمة الجماعات الإرهابية، واهمية متابعة الأحكام الصادرة وتنفيذها".

وأضاف غريب ابادي ان "ملاحقة ومحاكمة الجماعات الارهابية لا تقتصر فقط على زمرة خلق الارهابية، انما ملاحقة الجماعات الإرهابية الانفصالية المتمركزة في اقليم كردستان العراق والتي تنسب نفسها الآن الى الشعب الكردي الشريف"، لافتا الى انه تم مطالبة الحكومة العراقية بتسليم 38 عضواً منهم، حسب قوله.

وفي اشارة الى انه سيكون هناك المزيد من الملفات القضائية فيما خص هذه الجماعات، ذكر غريب ابادي أنه "تتم متابعة تحركات مجموعات مثل أنصار الفرقان وجيش الظلم التي ارتكبت أعمالاً إرهابية مؤخراً في مدينة راسك بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوبي شرق إيران على شكل دعوى قضائية".

بخصوص تنفيذ أحكام المحكمة، صرح غريب ابادي بأنه "على الرغم من أن هذه المحاكمة انعقدت متأخرة، إلا أنها كانت قراراً صائباً للغاية"، مردفاً أنه "لا يمكن عدم محاكمة شخص ما ارتكب جرماً ما، وهرب الى الخارج ولذلك، فمن الضروري عقد محكمة لمواجهة افلات الارهابيين والمجرمين من العقاب".

كما أكد أمين لجنة حقوق الانسان الايرانية على ان "إيران لديها الأدوات اللازمة لتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة"، موضحا بأنه "إذا تم اصدار احكام قضائية ضد الارهابيين الذين تأويهم بعض الدول الان، حينها لن تكون لهذه الدول الحجة بدعم هؤلاء الارهابيين وأقلها طردهم من بلدانهم".

في اذار 2023، وبحضور رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، وقع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني اتفاقا أمنيا مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، لتعزيز الأمن على الحدود بين البلدين.

الهدف الأول من الاتفاق هو تعزيز أمن المنطقة الحدودية مع إقليم كوردستان الذي تقول طهران إن المعارضين الكرد يشكلون تهديداً لأمنها.
وذكر بيان لمكتب رئيس الوزراء العراقي، في وقتها، أن الاتفاق الأمني المشترك يتضمن التنسيق في "حماية الحدود المشتركة بين البلدين وتوطيد التعاون المشترك في مجالات أمنية عدة".

وتجدد التركيز على قضية الحدود عام 2022 عندما شن الحرس الثوري الإيراني هجمات صاروخية وأطلق طائرات مسيرة مستهدفا الجماعات الكردية الإيرانية المتمركزة في اقليم كوردستان، متهما إياها بإثارة الاحتجاجات التي اندلعت بعد وفاة الشابة الكردية مهسا أميني أثناء احتجازها لدى الشرطة.
>> انضم الى السومرية على واتساب  
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
بعد التحري
Play
بعد التحري
نفط القيارة الاسود .. ذهب يهرب وسكوت حكومي مستغرب - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-03
Play
نفط القيارة الاسود .. ذهب يهرب وسكوت حكومي مستغرب - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-03
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
إرتفاع والتلاعب بأسعار الأدوية - حلقة ٣٢ | الموسم ٥
14:30 | 2024-01-03
Play
إرتفاع والتلاعب بأسعار الأدوية - حلقة ٣٢ | الموسم ٥
14:30 | 2024-01-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-03
Play
العراق في دقيقة 3-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-03
Morning Live
Play
Morning Live
تأثير زيادة ساعات العمل على الكادر التدريسي - الحلقة ١٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-03
Play
تأثير زيادة ساعات العمل على الكادر التدريسي - الحلقة ١٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
تظاهرة أمام الجسر المعلق في بغداد - الحلقة ١٨٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-03
Play
تظاهرة أمام الجسر المعلق في بغداد - الحلقة ١٨٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف الحلقه الشاعر شاهين 3-1-2024 | 2023
02:30 | 2024-01-03
Play
ضيف الحلقه الشاعر شاهين 3-1-2024 | 2023
02:30 | 2024-01-03
بالمختزل
Play
بالمختزل
عشية الذكرى... فصائل ترفع لواء الثار والتردد يحرج الإطار - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-02
Play
عشية الذكرى... فصائل ترفع لواء الثار والتردد يحرج الإطار - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-02
Play
نشرة ٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-02
Celebrity
Play
Celebrity
Best Of 2023 م٢ - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-01
Play
Best Of 2023 م٢ - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-01
رحال
Play
رحال
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
Play
حلقة رأس السنة مع فرقة الخشابة البصراوية - الحلقة ٢٩ | الموسم 4
13:30 | 2023-12-30
الأكثر مشاهدة
بعد التحري
Play
بعد التحري
نفط القيارة الاسود .. ذهب يهرب وسكوت حكومي مستغرب - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-03
Play
نفط القيارة الاسود .. ذهب يهرب وسكوت حكومي مستغرب - الحلقة ٣٧ | الموسم 3
15:30 | 2024-01-03
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
إرتفاع والتلاعب بأسعار الأدوية - حلقة ٣٢ | الموسم ٥
14:30 | 2024-01-03
Play
إرتفاع والتلاعب بأسعار الأدوية - حلقة ٣٢ | الموسم ٥
14:30 | 2024-01-03
العراق في دقيقة
Play
العراق في دقيقة
العراق في دقيقة 3-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-03
Play
العراق في دقيقة 3-1-2024 | 2024
12:00 | 2024-01-03
Morning Live
Play
Morning Live
تأثير زيادة ساعات العمل على الكادر التدريسي - الحلقة ١٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-03
Play
تأثير زيادة ساعات العمل على الكادر التدريسي - الحلقة ١٨٤ | الموسم 2
05:00 | 2024-01-03
ناس وناس
Play
ناس وناس
تظاهرة أمام الجسر المعلق في بغداد - الحلقة ١٨٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-03
Play
تظاهرة أمام الجسر المعلق في بغداد - الحلقة ١٨٠ | الموسم 6
04:00 | 2024-01-03
صباحكم أحلى مع سلمى
Play
صباحكم أحلى مع سلمى
ضيف الحلقه الشاعر شاهين 3-1-2024 | 2023
02:30 | 2024-01-03
Play
ضيف الحلقه الشاعر شاهين 3-1-2024 | 2023
02:30 | 2024-01-03
بالمختزل
Play
بالمختزل
عشية الذكرى... فصائل ترفع لواء الثار والتردد يحرج الإطار - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-02
Play
عشية الذكرى... فصائل ترفع لواء الثار والتردد يحرج الإطار - الحلقة ٣٨ | الموسم 2
15:30 | 2024-01-02
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-02
Play
نشرة ٢ كانون الثاني ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-01-02
لقطات
Play
لقطات
الأبراج الأفضل عاطفياً لعام 2024 | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
16:30 | 2024-01-01
Play
الأبراج الأفضل عاطفياً لعام 2024 | اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | ٢٠٢٤ سنة المصير
16:30 | 2024-01-01
Celebrity
Play
Celebrity
Best Of 2023 م٢ - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-01
Play
Best Of 2023 م٢ - الحلقة ٤٣ | الموسم 2
14:30 | 2024-01-01

برجك للسنة الجديدة

نعم
نعم
لا اعتقد
لا اعتقد
الأمر يحتاج إلى وقت
الأمر يحتاج إلى وقت
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2023
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.