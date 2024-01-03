التلفزيون الإيراني: انفجار قرب الطريق المؤدي إلى قبر قاسم سليماني (فيديو)

التلفزيون الإيراني: انفجار إسطوانات غاز قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان#الأخبار pic.twitter.com/FBGCBQ4YQX
— قناة الجزيرة (@AJArabic) January 3, 2024
التلفزيون الإيراني: انفجار إسطوانات غاز قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان#الأخبار pic.twitter.com/FBGCBQ4YQX
وكالة مهر الإيرانية: انفجار قرب ضريح مدفن سليماني في محافظة كرمان وجاري التحقق من طبيعته#العربية pic.twitter.com/GTYKIDm9xz
— العربية (@AlArabiya) January 3, 2024
وكالة مهر الإيرانية: انفجار قرب ضريح مدفن سليماني في محافظة كرمان وجاري التحقق من طبيعته#العربية pic.twitter.com/GTYKIDm9xz