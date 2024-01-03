التلفزيون الإيراني: انفجار قرب الطريق المؤدي إلى قبر قاسم سليماني (فيديو)

السومرية نيوز – دوليات



أعلن التلفزيون الإيراني، اليوم الأربعاء 3 كانون الثاني/يناير 2023، وقوع انفجار قرب الطريق المؤدي إلى قبر قاسم سليماني في محافظة كرمان.





وقال التلفزيون، ان أسطوانات غاز انفجرت قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان، دون المزيد من التفاصيل.

التلفزيون الإيراني: انفجار إسطوانات غاز قرب الطريق المؤدي إلى مرقد قاسم سليماني في محافظة كرمان#الأخبار pic.twitter.com/FBGCBQ4YQX — قناة الجزيرة (@AJArabic) January 3, 2024



فيما أفادت مصادر إيرانية، بوقوع إصابات، كما ظهرت في مقاطع الفيديو المنتشرة عمليات نقل للمصابين والجرحى في موقع الانفجار.