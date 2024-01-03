للاشتباه في تخطيطهم لهجمات عدائية.. اعتقال 3 سوريين ولبنانيين في الارجنتين

وقالت في بيان أصدرته، إن "السوريين الثلاثة وصلوا بشكل منفصل إلى البلاد "وكانوا يخططون لتنفيذ هجوم عدائي"، وإن أحدهم كان بحوزته جوازا سفر فنزويلي وكولومبي".وتبين من تحقيق أولي معهم، أنهم كانوا سيقومون "بتسليم طرد مشبوه وزنه 35 كيلوغراما، ومصدره اليمن" إلى حيث يقيم مشتبه به في أحد الفنادق، لكن لم يتم توفير مزيد من التفاصيل، فيما تجري الشرطة حاليا تحليلا لمحتويات هواتف محمولة تمت مصادرتها منهم".ويأتي اعتقال الخمسة، ممن لم تذكر الشرطة شيئا عن اللبنانيين بينهم، في وقت تستضيف فيه الأرجنتين النسخة الخامسة عشرة من "دورة الألعاب الأولمبية اليهودية" في العاصمة، وهي المعروفة إنجليزيا باسم World Maccabiah Games كحدث رياضي إقليمي يجري عادة تحت رعاية وإشراف اللجنة الأولمبية الدولية والاتحادات الرياضية الدولية، مشاركة أكثر من 4000 رياضي يهودي من 22 دولة.