تفاصيل جديدة حول الانفجار بالقرب من قبر سليماني في إيران

وقال مسؤول طبي بكرمان لوسيلة إعلامية أن "الانفجارين ناجمين عن عبوتين مفخختين".وأعلن التلفزيون الرسمي بداية عن "سماع دوي انفجار قرب مسجد صاحب الزمان في محافظة كرمان بجنوب الجمهورية الإسلامية، حيث يرقد القائد السابق لفيلق القدس في الحرس الثوري. وفي وقت لاحق، أفاد التلفزيون عن "سماع دوي انفجار ثانٍ" في المكان ذاته".وقال مسؤول إيراني للتلفزيون الرسمي إن "انفجاري كرمان هجوم إرهابي".وتحدث التلفزيون الإيراني عن وقوع إصابات جراء تدافع أشخاص عقب الانفجار، فيما ذكرت وكالة مهر الإيرانية أن اسطوانات غاز تسببت في الانفجار. إلا أن وكالة إرنا قالت إنه "لم يتضح بعد ما إذا كان الانفجار في كرمان نتيجة هجوم إرهابي أو انفجار أسطوانة غاز".ونشرت الوكالة مقطع فيديو يظهر لحظة وقوع الانفجار قرب تجمع لآلاف أشخاص تجمعوا لإحياء الذكرى الرابعة لمقتل سليماني. وأدى الانفجاران إلى وقوع ما لا يقل عن 50 قتيلا.