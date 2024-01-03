إحصائية جديدة لضحايا الانفجارين في إيران

وقالت الهيئة في بيان لها ان "حصيلة الانفجارين الذين وقعا بالقرب من قبر قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني ارتفعت إلى 103 قتلى و141جريحا".فيما أفادت مصادر إيرانية الى ان "الانفجارين في كرمان نجما عن تفجير عبوتين عن بعد".