في طوكيو.. حادث طعن "مروع" داخل قطار

وقالت شركة شرق اليابان للسكك الحديدية على موقع إكس (تويتر سابقا) إنه تم تعليق رحلة القطار على خط يامانوتي، وهو أحد أكثر الطرق استخداما في طوكيو، بسبب "مشكلة على متنه" في محطة أكيهابارا في حوالي الساعة 13:56 بتوقيت غرينتش، الأربعاء.وأوضحت (إن إتش كيه) أن هناك تقريرا يفيد بأن امرأة كانت تحمل سكينا على متن قطار في محطة أكيهابارا.وأضاف التقرير أنه تم احتجاز "الشخص"، الذي يُعتقد أنه كان يحمل السكين، وأن إدارة شرطة العاصمة تحقق معه.