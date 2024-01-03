شملت 448 عسكريا.. صفقة تبادل أسرى بين روسيا وأوكرانيا بوساطة إماراتية

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان، الأربعاء، استعادة 248 جنديا روسيا أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الأربعاء، استعادة 248 من الجنود الروس في تبادل للأسرى مع أوكرانيا، وذلك للمرة الأولى منذ أشهر عدة بعدما اتهمت كييف موسكو بعرقلة المفاوضات على هذا الصعيد.وجاء في البيان العسكري الروسي: "في 3 يناير من هذا العام (الأربعاء)، نتيجة لعملية تفاوض صعبة، أعيد 248 جنديا روسيا من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف"، بحسب نص البيان، نقلا عن وكالة "تاس" الروسية.وذكر البيان أن عودة الجنود الروس من الأسر "أصبحت ممكنة بفضل الوساطة الإنسانية للإمارات".وأوضح البيان أن جميع الجنود الروس المفرج عنهم يتلقون الإسعافات الطبية والنفسية اللازمة، وستقوم طائرات النقل العسكرية التابعة للقوات الجوية الروسية بتسليم الأفراد العسكريين للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية التابعة لوزارة الدفاع.ومن جانبه، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على نحو منفصل إعادة أكثر من 200 أسير أوكراني من روسيا، نقلا عن رويترز.وهذه ليست المرة الأولى التي يتبادل فيها الجانبان عدداً من الأسرى على مدار الحرب المستمرة منذ 22 شهرا.