خطأ ينقل احد الاهرامات المصرية عشرات الكيلومترات.. ما القصة؟

وفوجئ الطلاب وأولياء أمورهم بالإشارة إلى هرم سقارة كأحد معالم محافظة الفيوم، خلافاً لحقيقة وقوعه في قرية سقارة التابعة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.وقررت مدير التربية والتعليم في الفيوم، أماني قرني، إحالة واضع امتحان مادة التربية الفنية بإدارة غرب الفيوم التعليمية إلى التحقيق، لتوقيع الجزاء المناسب "دون أي تهاون".وأضافت "قرني" أنه سيتم اتخاذ الإجراء العقابي اللازم مع واضع الأسئلة في اختبار مادة التربية الفنية، مشددة على أنه لا تهاون مع كل مَن يثبت ارتكابه مثل هذه الأخطاء في الامتحانات.وعلى موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تداول مستخدمون صورة من ورقة أسئلة الاختبار، متضمنا سؤالًا يزعم وجود هرم زوسر المدرج في سقارة ضمن المعالم السياحية لمحافظة الفيوم.وجاء نص السؤال كالتالي: "تشتهر محافظة الفيوم بالأماكن السياحية التي تميزها، إذ يوجد بها هرم سقارة المدرج، والسواقي ووادي الريان، وبحيرة قارون، والمراكب الشراعية والقرى الريفية".