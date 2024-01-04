إيران تبدأ ملاحقة منفذي هجوم كرمان

وقال المجلس في بيان له، إنه "يجب تحديد دور العقول الفاسدة التي لعبت دائمًا دورًا من خلال دعم الإرهابيين في الاستهداف الأعمى للرجال والنساء والأطفال الأبرياء".وأضاف: "على المؤسسات ذات العلاقة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنبؤ والمتابعة والتعامل بحزم مع مرتكبي هذه الجريمة ومعاقبة مرتكبيها والداعمين لها بشكل عادل".وقالت وكالة أنباء "فارس نيوز"، أن "هذا البيان جاء بعد عقد المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني اجتماعاً لاتخاذ القرارات الميدانية ومراجعة تقارير أجهزة المخابرات والأمن وإنفاذ القانون بشأن منفذي هجمات كرمان".والمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، يعتبر أهم هيئة لصنع القرار في السياسة الخارجية وشؤون الدفاع والأمن في البلاد، وأعضاء هذا المجلس هم مسؤولون سياسيون وعسكريون رفيعو المستوى في إيران.وبينما أعلنت السلطات الإيرانية، أمس، مقتل 103 أشخاص في حادث التفجير في ذكرى مقتل قاسم سليماني، أعلنت إدارة الطوارئ في كرمان، الخميس، مقتل 84 شخصا وإصابة 284 آخرين في حادث يوم الأربعاء في كرمان.