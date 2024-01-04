إيران.. "داعش" يتبنى هجوم كرمان

وذكرت وكالة أنباء "ميزان" الإيرانية عن منصات اخبارية مقربة من تنظيم "داعش" الارهابي، ان "التنظيم أعلن مسؤوليته عن الهجومين في محافظة كرمان جنوب شرق إيران".ونسبت الوكالة الإيرانية إلى حسابات مقربة من التنظيم الإرهابي، إن "داعش يعلن مسؤوليته عن الهجومين في كرمان"، ولم يصدر أي بيان رسمي عن التنظيم بشأن ذلك".وأوقعت تلك الهجمات قرابة 84 قتيلاً فضلاً عن 281 جريحاً بحسب آخر الاحصائيات الرسمية التي أعلن عنها وزير الداخلية الإيراني اللواء أحمد وحيدي، وذلك بالقرب من قبر قاسم سليماني خلال احياء ذكرى مقتله.