البحرية الأمريكية تكشف بالأرقام عدد الهجمات في البحر الأحمر

وقال كوبر في تصريحات صحافية، "الحوثيون نفذوا 25 هجوما في منطقة البحر الأحمر منذ 18 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي".وأضاف أن "الحوثيين شنوا هجوما صباح اليوم بقارب بحري مسير"، مؤكداً أن "22 دولة تساهم حاليا في عملية "حارس الازدهار" في البحر الأحمر، والولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا تساهم بسفن في العملية".وكشف كوبر أن "القوات الأمريكية أسقطت حتى الآن 61 مسيّرة وصاروخا انطلقت من أراض يسيطر عليها الحوثيون"، لافتاً أن "تحالف حارس الازدهار دفاعي بطبيعته، وأي شيء يقع خارج الإطار الدفاعي يتعلق بعملية أخرى".وتابع "لا معطيات لدينا تشير إلى استهداف مباشر للسفن العسكرية الأمريكية في البحر الأحمر"، مؤكداً أن "هجمات الحوثيين في البحر الأحمر تتواصل، ولا مؤشرات على أن سلوكهم غير المسؤول يتراجع".