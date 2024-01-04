روسيا تعلن إحباط "هجوم" أوكراني داخل أراضيها

وقالت الوزارة في بيان: "في 4 يناير من هذا العام عند الساعة 20:40 بتوقيت موسكو، تم إحباط محاولة قام بها نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف في أراضي روسيا الاتحادية".وأضاف البيان: "دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية، طائرة مسيرة أوكرانية في الجزء الشمالي الغربي من البحر الأسود".ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قوات كييف نفذت هجمة عشوائية على مدينة بيلغورود الروسية بصواريخ وقنابل عنقودية، راح ضحيتها أكثر من 20 شخصا.