على متنه 16 شخصا.. غرق مركب سياحي في مصر

وقالت الوسائل الإعلامية انه "تلقت الأجهزة المختصة بـ"البحر الأحمر" إشارة استغاثة بتعرض "لنش" سياحي للغرق اليوم في الغردقة، حيث تمكن عدد من المراكب السياحية المجاورة في منطقة الحادث من التدخل على عجل وإنقاذ الركاب ونقلهم إلى الرصيف البحري دون أي إصابات بينهم".وأضافت: "تم بذلك إنقاذ 16 شخصا بين سواح وأفراد مصريين من طاقم المركب السياحي خلال رحلة بحرية إلى أحد مواقع الغوص".وأشارت الوسائل الإعلامية الى انه "فيما عملت الجهات المختصة على التحقيق في الواقعة وبيان سبب وملابسات غرق "اللنش".