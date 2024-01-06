عدد ضحايا زلزال اليابان يتجاوز 100 شخص وأكثر من 200 مفقود

ودمر الزلزال الذي ضرب وسط اليابان بقوة 7.6 درجة على مقياس ريختر، البنية التحتية، كما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن 23 ألف منزل بمحافظة "إيشيكاوا".وقالت وكالة "كيودو" للأنباء نقلا عن مصادر محلية في "إيشيكاوا": إنه تم تأكيد 16 حالة وفاة أخرى في مدينة واجيما وبلدة "أناميزو" اليوم ليصل العدد الإجمالي إلى 110.واستمر البحث عن ناجين تحت المباني المنهارة لليوم السادس، فيما ينتظر أكثر من 30 ألف شخص تم إجلاؤهم المساعدة بينما أعاقت انقطاعات الطرق وغيرها من المشاكل إيصال إمدادات الإغاثة.وتقع اليابان على حزام النار في المحيط الهادئ، وهي واحدة من دول العالم التي تضربها الزلازل بشكل متكرر.وتسبب زلزال وقع عام 2011، وبلغت قوته 9 درجات على مقياس ريختر، وصاحبته موجات مد عاتية "تسونامي"، في مصرع أكثر من 15 ألف شخص، كما تسبب في كارثة بمحطة /فوكوشيما/ للطاقة النووية.