العراق في المرتبة الـ3 بقائمة الدول العربية الأكثر إنفاقاً على الألعاب الإلكترونية

السومرية نيوز – دوليات



جاءت السعودية كأعلى الدول العربية إنفاقاً على الألعاب الإلكترونية في 2023، إذ بلغ إجمالي إنفاق المستهلكين 1.89 مليار دولار خلال العام الماضي، بارتفاع بنسبة 13% عن العام السابق، بحسب "ستاتيستا ماركت إنسايتس".



أما مصر فجاءت ثانية بحجم إنفاق بلغ 1.71 مليار دولار العام الماضي، وبارتفاع بنسبة 17% عن 2022، والعراق في المرتبة الثالثة بواقع 900 مليون دولار وبارتفاع بنسبة 11.1% عن 2022.



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