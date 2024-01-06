إيران.. ارتفاع عدد قتلى تفجيري كرمان إلى 91 شخصا

ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي اليوم السبت عن باباك يكتابراست، المتحدث باسم خدمات الطوارئ في البلاد، قوله إن صبيا يبلغ من العمر 8 سنوات ورجلا يبلغ من العمر 67 عاما، كانا أصيبا في الهجوم، توفيا الآن.وأضاف يكتابراست أن هناك 102 شخصا ما زالوا يتلقون العلاج في المستشفيات، منهم 11 في حالة حرجة.ووقع الهجوم في كرمان، على بعد حوالي 820 كيلومترا جنوب شرق العاصمة طهران. واستهدف مراسم إحياء ذكرى الجنرال قاسم سليماني، الذي قتل في عام 2020 بغارة أمريكية بطائرة مسيرة.وقالت وزارة الاستخبارات الإيرانية أمس الجمعة، إن أحد الانتحاريين كان مواطنا طاجيكيا، بينما تم اعتقال 11 شخصا على صلة بالهجوم.وتبنى تنظيم "داعش" الهجوم الإرهابي، وتوعد المرشد الإيراني الأعلى علي خامنئي منفذي التفجيرين بإنزال أشد العقاب، فيما دانت عدة دول عربية الهجوم.