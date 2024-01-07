هزة أرضية بقوة 5.1 درجات تضرب الساحل الغربي لجزيرة هونشو باليابان

وذكر مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض "جي إف زد" أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات عند ملتقى عرض 37.36 درجة شمالاً، وخط طول 137.52 درجة شرقاً.وكان زلزال بلغت شدته 7.5 درجات على مقياس ريختر ضرب الإثنين الماضي غرب اليابان أعقبته هزات ارتدادية قوية أسفر عن مقتل 126 شخصاً وإصدار تحذيرات من حدوث موجات مد تسونامي.