عالم ما بعد كورونا.. ثلث الآباء يعتقدون بعدم أهمية المدارس لابنائهم

الاستطلاع الذي أجراه مركز العدالة الاجتماعية البريطانية، حول العلاقة بين أولياء الأمور والمدارس، أظهر أن 28% من الإباء يعتقدون بعدم الحاجة لذهاب الأطفال الى المدارس يوميا، وأن 70% فقط من الآباء واثقون من تلبية احتياجات أطفالهم في المدارس.وقال آندي كوك، الرئيس التنفيذي لمدرسة CSJ، إن هناك "عملًا أساسيًا يتعين القيام به لإعادة بناء العقد بين العائلات والمدارس".وبين إن الاستطلاع، الذي استجوب 1206 من أولياء الأمور خلال شهر ديسمبر/كانون الأول 2023، أظهر أنه لا تزال هناك "أقلية كبيرة من العائلات كسرت أواصر الثقة بينها وبين المدارس".وأشار الى ان "لدى أولياء الأمور توقعات مشروعة من المدارس والتي يجب على الحكومة مساعدتهم على تحقيقها، ولكن كأولياء أمور، نحتاج إلى تحمل مسؤولية إعداد أطفالنا للمدرسة، وإبقائهم منخرطين في المدرسة"، معتبرا ان "الفشل في معالجة هذا الأمر سيكون كارثيًا على مستقبل شعبنا ومجتمعاتنا ودولتنا".وفي تقريرها عن النتائج، بعنوان "الحلقة المفقودة: استعادة الرابطة بين المدارس والأسر"، حددت CSJ خطة من سبع نقاط قال كوك إنها تركز على "مشاركة الوالدين ودعم الأسرة بأكملها".وتدعو الخطة إلى ما لا يقل عن خمس ساعات من الأنشطة اللامنهجية كل أسبوع من خلال "الحق في الرياضة"، بالإضافة إلى الاستثمار في نوادي وخدمات الشباب، ودعم الصحة العقلية ونشر الموجهين للحضور.كما توصي بمراجعة فعالية الاكتشافات والملاحقات القضائية في حالة الغياب، بالإضافة إلى إنشاء استراتيجية وطنية لمشاركة الوالدين.