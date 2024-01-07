أيوب كرم خلفاً لكمال بياتلي.. جمعية "أتراك العراق" تنتخب رئيسا جديداً

وجاء انتخاب أعضاء الجمعية لأيوب كرم رئيسا جديدا خلفا لكمال بياتلي الذي حصل على لقب "الرئيس الفخري"، بعد اجتماعات عقدتها الهيئة العامة الـ39 في إسطنبول.وقال رئيس الجمعية المنتهية ولايته بياتلي في كلمته الافتتاحية: "الجمعية التي تأسست عام 1959 أثبتت نفسها في كثير من الميادين، وهي أقدم الجمعيات التركمانية والجمعيات الحالية كلها ترعرعت من هذه الجمعية".وأضاف: "قبل 2003 كان الوضع مختلفا ورغم ذلك لم تحد الجمعية عن هدفها، وعملت في مراحل عديدة على توحيد الصف التركماني في العراق".وأشار إلى جهود "الجمعية خلال آفة الزلازل التي ضربت جنوب تركيا فبراير/ شباط الماضي، سواء من خلال رجال الأعمال في تركيا، أو في توصيل المساعدات القادمة من العراق".بدوره، قال بولنت باشوغلو من قيادات حزب الحركة القومية التركي في كلمة له، خلال الجلسة: "الجمعية تعد من أقدم الجمعيات القومية التركمانية في العالم التركي". وأضاف: "حزب الحركة القومية سيقف إلى جانب الجمعية وإلى جانب الأتراك في العالم".