زيلينسكي: يمكن هزيمة روسيا في أوكرانيا

وقال زيلينسكي خلال مؤتمر في السويد عبر رابط فيديو "حتى روسيا يمكن إعادتها للالتزام بالقانون الدولي. يمكن هزيمة عدوانها".وأضاف أن "الحرب في أوكرانيا لفتت الانتباه إلى أن أوروبا يجب أن تطور الإنتاج المشترك للأسلحة لضمان قدرة القارة على "المحافظة على نفسها" في ظل أي ظرف عالمي قد يطرأ".وتابع زيلينسكي: "أثبتت هذه الحرب الدائرة منذ عامين أن أوروبا بحاجة إلى ترسانة خاصة بها كافية للدفاع عن الحرية وأنها بحاجة أيضاً إلى قدرات خاصة بها لضمان الدفاع".ميدانياً، قالت القوات الجوية الأوكرانية اليوم إن "روسيا أطلقت 28 طائرة مسيرة هجومية وثلاثة صواريخ كروز على أوكرانيا الليلة الماضية، مضيفةً أن منظومات الدفاع الجوي دمرت 21 طائرة".وأطلقت روسيا ما يقرب من 300 صاروخ وأكثر من 200 طائرة مسيرة في هجمات في الأيام الأخيرة من عام 2023 والأيام الأولى من 2024.