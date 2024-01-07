دولة خليجية تنضم إلى مشروع محطة الفضاء القمرية الدولية

وقال رئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان، في منشور له اليوم الأحد على منصة "إكس": "حضرت اليوم بصحبة أخي محمد بن راشد (حاكم دبي) حفل إعلان دولة الإمارات انضمامها إلى مشروع بناء محطة الفضاء القمرية".وأضاف أن "مشاركة الدولة في هذا المشروع إلى جانب دول كبرى ومتقدمة، تجسد حرصها على تعزيز الشراكة مع العالم لخدمة العلم والبشرية وضمان تحقيق التقدم والازدهار للجميع".