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بلينكن لملك الاردن: واشنطن تعارض التشريد القسري للفلسطينيين

دوليات

2024-01-07 | 12:27
بلينكن لملك الاردن: واشنطن تعارض التشريد القسري للفلسطينيين
المصدر:
وكالات
1,026 مشاهدة

أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الاحد، للملك الأردني عبد الله، أن واشنطن تعارض التشريد القسري للفلسطينيين من قطاع غزة أو الضفة الغربية المحتلة، وعبر عن أمله في إطلاق محادثات بشأن مستقبل غزة.

وذكر بيان صادر عن الديوان الملكي الهاشمي أن "الملك عبد الله أثار خلال اجتماعه مع بلينكن مخاوف الأردن المتعلقة بالتهجير مع استمرار إسرائيل في حملتها العسكرية التي حولت جزءا كبيرا من قطاع غزة الصغير إلى ركام، كما جعلت سكان القطاع وعددهم نحو 2.3 مليون نسمة على شفا المجاعة، بحسب موظفي إغاثة".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن بلينكن، "شدد خلال اجتماعه مع الملك عبد الله في عمان، "على رفض الولايات المتحدة للتشريد القسري للفلسطينيين من الضفة الغربية وغزة والحاجة الماسة لحماية المدنيين الفلسطينيين في الضفة الغربية من عنف المستوطنين المتطرفين".

ونزح معظم سكان غزة بسبب الصراع، كما اندلعت أعمال عنف في الضفة الغربية، بما في ذلك غارة مميتة في مدينة جنين، الأحد.

وقال الديوان الملكي إن الملك الأردني "حذر بلينكن من "التداعيات الكارثية" لاستمرار الحملة العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة".

وأضاف في بيان أن الملك عبد الله أكد خلال اجتماعه مع بلينكن "أهمية دور الولايات المتحدة في الضغط باتجاه وقف فوري لإطلاق النار في غزة".

ووفقا لمسؤولي الصحة الفلسطينيين، أدى الهجوم الجوي والبري الذي شنته إسرائيل إلى مقتل 22835 فلسطينيا حتى الأحد.

تأتي جولة بلينكن في المنطقة وسط مخاوف متزايدة من أن يتسع نطاق حرب غزة.
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