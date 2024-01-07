حديث إيراني جديد يخص اغتيال سليماني: 3 متهمين رئيسيين

وقال مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية في إيران كاظم غريب آبادي، إن "قيادة الحاج قاسم مدرسة ومسار لصدق عمله.. الشهيد سليماني كان استراتيجيا عسكريا عظيما في المنطقة، وكان الحاج قاسم دائما ينتصر على المخططات التي تصنع في المنطقة، سواء في مناقشة الجماعات الإرهابية أو القضايا السياسية.. كان شجاعا وكان يقاتل دائما إلى جانب الجنود في الميدان".وأضاف آبادي: "الحاج قاسم كانت له خدمات واسعة لإيران والمنطقة وحماية المراقد المقدسة.. محور المقاومة مدين لجهود الحاج قاسم.. لقد قدم خدمة عظيمة للإسلام والمسلمين".وتابع مساعد رئيس السلطة القضائية في الشؤون الدولية: أن "داعش اوجدتها أمريكا وجاؤوا وقالوا هذا بأنفسهم، لكنهم استخدموا داعش وأفعالها لتشويه اسم المسلمين.. في حين أن مواجهة الحاج قاسم كانت تحمل رسالة مفادها أننا ضد إساءة داعش للإسلام والمسلمين".وأكمل آبادي: أن "الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ووزير الخارجية الأمريكي السابق مايك بومبيو وكينيث ماكينزي، رئيس "سنتركوم" الإرهابية، هم المتهمون الثلاثة الرئيسيون في قضية الحاج قاسم سليماني الجنائية"، مردفا: "أقل عقاب لهم هو انعدام الأمن لديهم، ويمكنك أن ترى كم يتم إنفاقه سنويا لحمايتهم، ولكن يجب أن يتحملوا عقابهم".واستطرد قائلا: "إن ما قام به الأمريكيون من اغتيال الحاج قاسم يعد انتهاكا لجميع قواعد ميثاق الأمم المتحدة.. كما أعلن المقرر الخاص للأمم المتحدة أن عملية الاغتيال تعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة ومعايير مبدأ حظر استخدام القوة والقوانين الدولية وأنها عمل غير قانوني".وأوضح قائلا: "صممنا ثلاثة مسارات للمتابعة القضائية في النظام الإيراني، والعراق، والمتابعة الدولية، وفي المجال الدولي، السلطة المختصة الوحيدة هي محكمة العدل الدولية"، مضيفا: "بعد تحقيق موسع، تم إعداد لائحة الاتهام في يونيو من هذا العام وهناك تهمتان؛ العمل الإرهابي وتمويل الإرهاب، وبالطبع، القضية لا تقتصر على المتهمين الأمريكيين، فقد كانت لدينا أيضًا وثائق من خمس إلى ست دول أخرى كان لا بد من دراستها، وقرر متابعة المتهمين الأمريكيين في المرحلة الأولى.. إنجلترا وألمانيا أيضا متهمتان في هذا الشأن، وتم إنشاء محكمة خاصة وستعقد أول جلسة للمحكمة في البلاد".وأردف آبادي: "التحقيقات مستمرة في العراق، لكن أحد مطالبنا هو إنهاء التحقيق في أسرع وقت ممكن وتقديم لائحة الاتهام، وإن شاء الله سنرى إجراءات قضائية في العراق أيضا".وكانت ضربة جوية أمريكية استهدفت في 2020 قرب مطار بغداد الدولي، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني مع نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس.