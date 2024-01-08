لتحرشه جنسيًا بعدد من المراهقين.. الحُكم على مدرب كرة قدم بالإعدام في إيران

ذكرت صحيفة “إيران” الحكومية أن مدرب مدرسة لكرة القدم، الذي اعتدى على 8 مراهقين، حكم عليه بالإعدام من قبل قضاة المحكمة الجنائية في محافظة طهران.وبحسب المدعين في القضية، فإن المدعى عليه البالغ من العمر 40 عامًا، والذي كان نشطًا في دروس كرة القدم شرق طهران، قام بجر أولاد مراهقين إلى منزله والاعتداء عليهم جنسيًا.وبحسب هذا التقرير، فإنه بعد القبض على هذا المتهم، الذي يقول إنه متزوج، زاد عدد المشتكين وأعلنت أهالي 8 مراهقين تتراوح أعمارهم بين 12 و13 سنة أن هذا الشخص اعتدى جنسيا على أطفالهم في منزله.وبحسب صحيفة إيران، طلبت عائلة المدعين الحكم بالإعدام على المتهمين “بتهمة اللواط”.لكن مدرب كرة القدم نفى اتهاماته أمام المحكمة، وأعرب عن أسفه لأنه “توجه إلى مراهقين لتعليمهم كرة القدم".وقال والد أحد المدعين في القضية إن هذا المتهم تم القبض عليه بنفس الجريمة قبل سنوات قليلة، لكنه تمكن بموافقة أسرة المدعين من الإفلات من العقاب.وفي كانون الثاني/ يناير العام الماضي، أمر وزير الرياضة الإيراني حميد سجادي بفتح تحقيق في مزاعم تعرض قاصرين للاعتداء الجنسي في أكاديمية لكرة القدم في شمال شرق البلاد.وأوردت وسائل الإعلام أن “مسؤولاً إعلامياً سابقاً لنادي شهر خودرو قال عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن ذوي 15 لاعباً من الفريق وأكاديميته، تقدموا بشكوى ضد النادي والمدربين لاعتدائهم جنسياً على أولادهم".ويتخذ نادي كرة القدم من مشهد، ثاني كبرى مدن الجمهورية الإسلامية، مقراً.وأشارت الوكالة الرسمية الى أن الوزير “أمر قبل أسبوعين بفتح تحقيق في أعقاب معلومات تتحدث عن اعتداءات جنسية في أكاديمية لكرة القدم للمراهقين في مشهد”، ودعا الى اظهار “حزم” ضد من يظهر تورطهم في القضية.وكانت صحيفة “شهرآرا” الصادرة عن بلدية المدينة المقدّسة، أشارت في عددها الجمعة الى أن “عائلات اللاعبين” تجمعت أمام الفرع المحلي لاتحاد كرة القدم “احتجاجا على هذه الفاجعة”.